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Девочка-гигант родилась в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
13 Марта 2023, 13:36
Девочка-гигант родилась в Костанае Фото: Костанайская областная больница

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Аулиекольского района Айгерим Долдашева родила девочку весом 6,7 кг. Малышка весом 6700 кг родилась в перинатальном центре Костанайской областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу больницы.

«Роженица знала, что вес большой, поэтому и семья, и врачи готовились заранее. Ребенок родился в срок, кесарево сечение. Но родился тяжелый, потребовалась помощь реаниматологов, — сообщила пресс-секретарь облбольницы Ксения Жилкибаева. — Двое суток девочка провела в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, малышка находится рядом с мамой».

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К рождению крупного ребенка готов был и медперсонал. Но старожилы не припомнят случаев, когда вес был более 6 кг.

Это третий ребенок в семье. Малышку Айару с мамой уже ждёт семья в Аулиеколе, куда они направятся сразу после выписки.

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Костанайская область   Здравоохранение   Демография   Костанай  
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