Девочка-богатырь родилась в Мангистауской области

21 Января 2023, 05:00

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области на свет появилась девочка, весом 5 кг 800 граммов, передает МИА «Казинформ».

Ребенок родился 19 января. Это пятый ребенок 26-летней жительницы города Форт-Шевченко.

Врачи заранее прогнозировали, что вес ребенка будет большим.

«19 января в 12:35 я родила девочку весом 5800 и ростом 65 см. Я в порядке и благодарю всех врачей. Я многодетная мама, это мой пятый малыш. Все мои дети родились с большим весом», — рассказала молодая мама Айгуль Жумбаева.

Причины рождения детей с таким весом могут быть разными, и в случае с Айгуль Жумабаевой имеет место генетическая наследственность. «Хотя мы знали, что ребенок будет крупным, оперировать не было смысла. Женщина была в добром здравии. В целом, к причинам появления плода-гиганта относят эндокринные заболевания, прием витаминов и наследственность», — рассказала врач Актауского перинатального центра Айгерим Танирбергенова.

В прошлом году в Актауском городском родильном доме родилось 17 малышей-гигантов. Самый крупный ребенок, родившийся в городском перинатальном центре, весил 6200 кг.

Фото автора