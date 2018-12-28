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Девочка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы удостоилась высшей награды Монголии
УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Девочка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы удостоилась высшей награды в Монголии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт gogo.mn.
«Согласно распоряжению президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, ученица школы округа Баян Улгий, девочка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы награждается орденом «Алтан гадас» (Полярная звезда)», - говорится в сообщении.
Напомним, беркутчи Айшолпан Нургайып прославилась на весь мир после снятого про нее фильма « «The Eagle Huntress». Саундтрек к кинокартине написала известная певица Sia. Ранее девочка была награждена призом Asia Game Changer Awards 2017 за преодоление гендерных барьеров. В сентябре текущего года наша соотечественница специальным визитом побывала в Казахстане. На тот момент была представлена часть документального фильма «Кочевники» «Монгольские казахи: беркутчи», героиней которого стала сама Айшолпан.
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