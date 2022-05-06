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Девичий батальон стал одним из победителей смотра-парада в Павлодаре
6 Мая 2022 20:39

Девичий батальон стал одним из победителей смотра-парада в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре прошел смотр строя и песни. Собрались 14 парадных расчетов городских и районных команд. Всего 280 школьников прошли парадом в парке Гагарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«Областной смотр строя и песни завершает собой учебный год по НВП в разделе «Строевая подготовка». Смотр приурочен ко Дню защитника Отечества и 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан, — пояснил руководитель регионального учебно-практического центра физической культуры и НВП Павлодарской области Бахтияр Тусупов.

От Павлодара было две команды, участники приехали из Аксу, Экибастуза и десяти районов.

По словам руководителя отдела начальной и военной технологической подготовки регионального центра управления образования области Темирбулата Аленова, зачет проходил раздельно между городами и районами.

«Итоги подвели по четырем турам: теории строевого устава, осмотру внешнего вида, прохождению строем с песней и прохождению торжественным маршем, — объяснил Т. Аленов. — Победителями стали две команды из Павлодара, еще одна из Экибастуза. Среди районов: Актогайский, девичий батальон из Теренколя, Успенский район».

Победителей и призеров наградили кубками, грамотами, медалями и ценными подарками.



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