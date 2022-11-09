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Девиантное поведение подростка довело его до спецшколы в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
9 Ноября 2022, 17:53
Девиантное поведение подростка довело его до спецшколы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года четыре подростка попали в специальные учебные заведения из-за девиантного поведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, основанием для направления стали систематические нарушения законности. Один из них, 15-летний мальчик неоднократно уходил из дома, игнорировал учебу, конфликтовал с педагогами, уличен в кражах и нанесении телесных повреждений.

«Первоначальные меры - профилактические беседы, ответственность за нарушения закона, рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав, которая дает всесторонние рекомендации по исправлению поведения. Только в случае их неисполнения в отношении подростков собирается характеризующий материал для направления в специальные организации образования. По возвращении оттуда они не остаются без внимания. Комиссия дает рекомендации по дальнейшему обучению, в отдельных случаях помогает решить вопрос трудоустройства», - прокомментировал первый заместитель начальника управления полиции Алибек Габдуллин.

За 10 месяцев петропавловские полицейские провели около 150 рейдов. Выявили свыше 620 фактов ночных гуляний подростков, 16 владельцев развлекательных заведений наказали за пребывание подростков в ночное время без законных представителей. По инициативе стражей порядка на комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 18 материалов.

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