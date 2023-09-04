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    15:00, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Девайсы на более чем миллион тенге похитили из теннисного центра в Шымкенте

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    Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ
    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Украденные ноутбуки и смартфоны принадлежали членам комиссии, прибывшим из Астаны для проведения турнира по теннису. Обнаружив пропажу техники из служебного кабинета, потерпевшие заявили о этом в полицию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Сотрудники управления полиции района Туран при изучении записей с видеокамер выяснили, что злоумышленник свободно проник в спортцентр под видом желающего поиграть в теннис, взял найденную в незапертом кабинете дорогую технику и скрылся.

    Стражи порядка установили личность похитителя. Им оказался 27-летний житель города, ранее судимый за аналогичное преступление. Следствием установлена его причастность еще к семи кражам.

    Оперативники вышли на след серийного вора и задержали его при попытке сбыть краденый смартфон случайным покупателям. Подозреваемый за месяц присвоил четыре чужих телефона, ноутбук и две игровые приставки. Общий ущерб в размере более 2 млн тенге понесли работники лечебного центра, игротеки, стоматологии и парикмахерской. Во всех случаях он притворялся клиентом.

    Проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 188. Задержанный находится под стражей.


    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент Закон и право Правоохранительные органы
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