Детям в Кыргызстане могут разрешить двойные фамилии

В Кыргызстане предлагают разрешить родителям присваивать ребенку двойную фамилию, образованную путем соединения фамилий отца и матери, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект закона вынесен группой депутатов Жогорку Кенеша на общественное обсуждение.

Согласно вносимым изменениям, по соглашению родителей ребенку при рождении может быть присвоена двойная фамилия, образованная путем соединения фамилий родителей через дефис в любой последовательности. При этом не допускается присвоение детям тройной фамилии. Данное ограничение направлено на предотвращение чрезмерного усложнения фамилий в последующих поколениях.

Ранее сообщалось, что в стране рассматривают законодательный запрет на однополые браки и изменение записи о биологическом поле в документах.