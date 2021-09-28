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    13:42, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Детям с инвалидностью повышают пособия в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Детям с инвалидностью повышают пособия. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом степени нарушения здоровья и ограничений жизнедеятельности ребенка законом предусматривается разделение детей с 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, оказываемую государством», - сказал Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК.

    «Повысятся также размеры пособий в зависимости от степени тяжести заболеваний для первых и вторых групп детей с инвалидностью. По нашим оценкам, до 37%, то есть 65 тысяч тенге - первая группа, 54 тысячи тенге - вторая группа», - заключил спикер.

    Ранее представитель Минтруда рассказал о запланированных изменениях в выплате пособий для лиц с инвалидностью.

    «В основе закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» находятся предложения членов рабочей группы Сената, Мажилиса, Координационного совета по вопросам лиц с инвалидностью и Правительства РК, а также общественности и экспертного сообщества», - отметил вице-министр.

    Также он сообщил, что 48 тысяч тенге в месяц будут получать лица, ухаживающие за инвалидами I группы.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Минтруда РК Другие государственные органы Астана Главная Общество для mail.ru
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