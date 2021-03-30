Детям разрешат сидеть на уроках без масок в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования Павлодарской области разъяснил порядок обучения детей в школах региона в последней четверти учебного года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время наша область расположена в зоне низкого и умеренного риска, в связи с чем обучение в четвёртой четверти будет проводиться в комбинированном формате в школах для учащихся всех классов с численностью детей в классах не более 25 человек. С учётом данного требования дополнительно по области планируется открыть 245 класс-комплектов», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Обучение в организациях образования области с первого апреля будет организовано в соответствии с постановлением главного санитарного врача республики. В традиционном формате продолжат обучение школы с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в классах не более 25 человек.

«Комбинированное обучение предполагает, что основные предметы изучаются в традиционном формате; это те предметы, которые выносятся на итоговую аттестацию и ЕНТ, остальные предметы (по усмотрению школы) проводятся в дистанционном формате, но в то же время являются обязательными для всех учащихся, - отметили в облоно. - Школы будут самостоятельно устанавливать количество классов по сменам и изучение предметов в дистанционном формате. Вместе с тем, рекомендуется в традиционном формате оставить изучение основных предметов, в дистанционном – музыку, художественный труд, информатику, основы права, основы предпринимательства и бизнеса. Здесь родители должны понимать в полной мере свою ответственность по обеспечению посещения детей школы».

«В начальном звене ежедневно будут проходить три-четыре урока, в среднем звене - четыре-пять уроков, в старшем звене - по пять-шесть уроков. Предметы, изучаемые в дистанционном формате, будут проходить во внеурочное время по соответствующему расписанию, - сказал на брифинге руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы. - Обучение будет проводиться по принципу «один класс – один кабинет», поэтому отменяется кабинетная система: за каждым классом будет закреплён один кабинет во избежание контакта одного класса с другим. Продолжительность одного урока будет составлять 40 минут».

В целом в Павлодарской области обучение будет проводиться в одну и две смены, кроме четырёх школ Павлодара, где в некоторых классах обучение организовано в три смены: школ № 5 – второй класс, № 9 – второй, третий, четвёртый классы, школы имени М. Ауэзова – второй, четвёртый классы, № 43 – второй класс из-за нехватки дополнительных кабинетов. При организации учебного процесса в школах будут предусмотрены все противоэпидемиологические мероприятия, добавили в управлении.

По словам Д. Болатханулы, при входе и выходе обучающихся в здание организаций образования будет проводиться ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников школы и обучающихся; расписание уроков будет составляться по учебному плану организации образования на учебный год с учётом комбинированного формата обучения.

«Одним из основных моментов можно выделить то, что учащимся во время уроков в классах разрешается находиться без масок, однако при желании самого учащегося, в целях безопасности не запрещается ношение масок и во время уроков. Требований к единой школьной форме нет, в то же время учащиеся должны придерживаться строгого классического стиля одежды, - добавил глава облоно. - При тёплой погоде уроки физической культуры могут быть организованы на свежем воздухе. В случае проведения уроков физической культуры в спортивном зале школы, будет обеспечено их постоянное проветривание».

Для ежедневного замера температуры, выявления симптомов заболеваний, изоляции в случаях выявления заболевших будут работать медкабинеты и изоляторы, отметили в пресс-центре ведомства. Сохраняются работа санитарных постов на каждом этаже, контроль в классах за своевременном мытьём рук; организуются специальные места для сбора использованных масок, перчаток, салфеток, использованных при чихании и кашле.

Если школьник перенёс заболевание или контактировал с больным коронавирусной инфекцией, то его допускают к посещению школы при наличии медзаключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе.

Сохраняется требование сопровождения детей родителями до входа в школу.

Напомним, сегодня в регионе вышло новое постановление главного государственного санврача.