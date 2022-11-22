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Детям погибших полицейских и пожарных предоставят льготы – Минпросвещения РК

22 Ноября 2022, 14:07
Детям погибших полицейских и пожарных предоставят льготы – Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании в ведомстве сказал, что дети полицейских, пожарных и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, смогут учиться на грантах в колледжах и школах для одаренных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева решается вопрос о предоставлении соответствующих льгот в сфере образования семьям полицейских, пожарных и военнослужащих, погибших при выполнении своего долга. В частности, решен вопрос о приеме без очереди их детей в детские сады, предоставлении грантов на обучение в вузах. Теперь мы решаем вопрос о получении этими детьми грантов и поступлении в колледжи и школы для одаренных детей. Скоро мы полностью решим этот вопрос», – сказал Асхат Аймагамбетов.

По его мнению, в воспитательной работе нужно обязательно доводить до всех детей пример граждан, совершивших подвиг.


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