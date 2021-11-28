Детям нужна здоровая мама - многодетная актюбинка о вакцинации

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В ряде городских поликлиник Актобе началась вакцинация детей, беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer. Многодетная актюбинка Шырайгуль считает, что вакцинация - это, прежде всего, вопрос здоровья и безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шырайгуль - кормящая мать 10-месячного малыша. Она находится в декретном отпуске. В ее семье также есть школьники старше 12 лет, которых она намерена направить на вакцинацию.

«Это мое собственное решение. У меня четверо детей, старший сын уже студент, он получил вакцину в университете. К кампании по вакцинации от коронавируса отношусь положительно.Считаю, что детям нужна здоровая мама», - отметила она.

Женщина прошла первичный медицинский осмотр в кабинете врача, затем ее направили на прививку. После прививки чувствовала себя хорошо.

Положительного мнения о вакцинации и мать 14-летней Назым Ораз из средней школы №40, женщина является медработником.

«Я медицинский работник, летом вакцинировалась «Спутником». Считаю, что прививка дает шанс обезопасить себя и детей от этой болезни», - сказала Эльмира Куанышкали.

Как сообщили в управлении здравоохранения в регион 20 ноября было доставлено 40950 доз вакцины Pfizer, которой будут вакцинировать детей от 12 лет, беременных с 16-й до 37-й недели и кормящих женщин, начиная с 42 дня после родов.

Вакцинация проводится только с добровольного согласия, в том числе для школьников необходимо письменное согласие родителей. По желанию родитель может присутствовать на процедуре вакцинации. Вакцинация проводится в медпункте школы либо в прикрепленной поликлинике.