Детям без гражданства помогают подготовиться к учебному году в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте без документов живут 20 несовершеннолетних. Это только те, кто официально обратился к правозащитникам за помощью. Специалисты рассказывают, что они в свое время не смогли поменять паспорт Советского Союза на удостоверение личности или потеряли документы. В итоге уже выросло третье поколение людей-невидимок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Дети без гражданства могут посещать учебные заведения, но получить аттестат об окончании школы без документов не получится. Сейчас правозащитники помогают таким ребятам вернуться к нормальной жизни.

Некоторым детям сегодня вручили не только канцтовары, но и свидетельства о рождении. Оформление документов – процедура бесплатная, напоминают специалисты. Процесс долгий, но это единственный шанс начать легальную жизнь.

«Дети медицинскую помощь нормально не могли получать. Насчет школы тоже постоянно документы спрашивали, потому что у детей нет ИИН, а сейчас дневники электронные», - делится жительница города Шымкента Рано Нишанбаева.

«В настоящее время в процессе организации у нас находится порядка 100 дел взрослых лиц, у которых отсутствуют документы, и из них 20 несовершеннолетних детей. Мы будем информировать всех лиц о том, что можно получить бесплатную правовую помощь в документировании», - сообщила директор Правового центра женских инициатив «Сана сезім»

Шахноза Хасанова.

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