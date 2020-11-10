Детям-аутистам помогает карагандинский проект «LEGOтерапия»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Благодаря гранту и стипендии социального проекта Zhas Project Айгерим Аязбаева смогла воплотить в жизнь интересный проект. Девушка открыла Lego-студию для ребят из малообеспеченных и многодетных семей и детей-аутистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Совместная идея Министерства образования и науки и Международного банка реконструкции и развития уже четвёртый год даёт возможность молодым казахстанцам реализовать их амбициозные планы.

«Я уже участвовала в проекте в 2017 году, но не прошла. В феврале этого года узнала, что проект продолжается. Но вот новой идеи у меня пока не было. Помог случай. Брат очень увлекается Lego. Решила купить набор, универсальный для всех возрастных групп, и попробовать собрать что-нибудь самостоятельно», - рассказывает Айгерим.

В итоге вместе с братом они построили целый город. Lego-конструирование превратилось в хобби Айгерим. А потом - в идею, как это увлечение может помочь детям.

«Lego - очень дорогостоящая игрушка. И вместе с тем, конструктор развивает логику, моторику, конструкторские навыки, творческое и пространственное мышление. В нашем городе достаточно многодетных и неполных семей, где взрослые не могут купить ребёнку Lego. Я провела анализ по Карагандинской области, по республике. Оказалось, что в Казахстане есть всего несколько таких студий. Они находятся в Нур-Султане и Алматинской области. Поэтому я смело предложила проект «LEGOтерапия». Была рада, когда его одобрили», - делится Айгерим.

В этом году Айгерим окончила Карагандинский государственный университет по специальности «журналист». Её дипломная работа связана с детскими развлекательными программами. Девушка легко находит общий язык с детьми, но вот специального медицинского или педагогического образования у неё нет. Поэтому, прежде чем подать заявку на участие, Айгерим Аязбаева окончила курсы поведенческой терапии АВА.

«Когда я писала проект, то целенаправленно хотела заниматься с детьми-аутистами. На сегодняшний день одним из самых эффективных методов коррекции аутизма является ABA-терапия. Я поехала в столицу, где работает центр «Дарын», специализирующийся на терапии АВА. Прошла месячные курсы, затем сдала экзамен и получила разрешение работать с аутистами», - говорит Айгерим.

Девушка составила план работы, который одобрил её куратор из центра «Дарын». Первый мальчик-аутист пришёл в сентябре. Через некоторое время появился ещё один. Было нелегко сразу наладить контакт, но у Айгерим всё получилось. Сегодня каждый день по полтора часа она занимается с детьми. В проекте, кроме Айгерим, две её подруги - Фатима Нуренова и Зарина Марат. Они занимаются Lego с ребятами из многодетных и малообеспеченных семей. Благодаря гранту удалось приобрести 13 наборов самой разнообразной тематики. Списком же многодетных семей поделился Молодёжный ресурсный центр.

По условиям проекта должно быть охвачено не меньше 20 участников. Сегодня 10 мальчишек и девчонок уже прошли «LEGOтерапию». Ещё двое особенных мальчиков занимаются до сих пор. Все занятия проходят бесплатно.

«Большой вопрос, что будет с центром по окончании социального проекта. Мне очень бы хотелось помогать детям с аутизмом. В Караганде и востребованность в такой студии есть. Мне мамы особенных детей постоянно звонят. Но чем платить за аренду помещения? Где найти специалистов? Если найдутся люди, кто хотел бы обучиться терапии АВА и работать вместе со мной, то, возможно, центр и дальше будет приносить пользу карагандинским детям», - считает Айгерим Аязбаева.