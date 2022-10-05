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    16:00, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Детскую площадку «заминировал» пьяный алматинец

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пьяный мужчина «заминировал» детскую площадку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сообщение о заложенной бомбе поступило на пульт «102» около 19 часов. Неизвестный сообщил, что на детской площадке в районе улиц Рыскулова и Момышулы заложено взрывное устройство.

    «Оперативная проверка объекта установила, что вызов был ложный. Между тем, современным системам безопасности на сегодняшний день не составляет труда определить местонахождение и установить личность человека, звонящего по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний житель Алматы. Гражданин А. находился в состоянии алкогольного опьянения, он не смог рассказать, зачем сделал ложный вызов. Мужчина будет привлечен к ответственности. Как правило, в результате ложного сообщения о готовящемся акте терроризма создается паника среди населения, отвлекается значительное количество людей на поиск и обнаружение взрывчатых веществ, принимают участие все экстренные службы», – сообщил начальник отдела полиции УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

    По его словам, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается лишением свободы на срок до 6 лет.


    Фото: polisia.kz



    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС
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