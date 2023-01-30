Детскую книгу - раскраску о ценностях Нового Казахстана презентовали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Презентация книги - раскраски «Қазакстанды бірге салайық» прошла в ТРЦ «Хан шатыр» в Астане, передает МИА «Казинформ».

Первыми обладателями книги-раскраски стали дети из КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в возрасте от 4 до 12 лет, а также посетители презентации. «Познание мира и становление личности начинается с самых малых лет. Именно в детстве формируется те качества и принципы, которыми мы руководствуемся всю последующую жизнь. Говоря о построении нового справедливого Казахстана, мы должны понимать, для кого это делается и кто они - новые люди нашей страны. Кончено же, это дети. И чем быстрее мы расскажем нашим детям о Новом Казахстане, чем быстрее мы научим их таким качествам, как креативность, трудолюбие, самостоятельность, прагматизм, любовь к Родине, тем быстрее Новый Казахстан появится.

Именно такая идея лежит в основе нашего проекта «Қазақстанды бірге салайық». Эта раскраска призвана научить детей полезным и хорошим качествам в игровой форме. Мы отобрали лучшие качества и проиллюстрировали их в детских рисунках нашей раскраски с помощью главных героев - Армана и Дианы. 18 иллюстраций — это 18 сюжетов, которые смогут разрисовать будущие строители Нового Казахстана», - считают представители молодежного движения «Жаңа адамдар».

«Президент Касым-Жомарт Токаев сказал: «У нашего народа есть пословица: «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» («Будущее страны формируется в колыбели младенца»). Поэтому сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной». Мы подготовили не просто детскую раскраску. Каждая картинка в ней описывает одно из человеческих качеств и ценности, которые помогут малышам вырасти настоящими казахстанцами. Раскрашивая картинки, ребята будут примерять эти качества на себя и становиться лучше. К тому же это еще и повод для родителей поговорить со своими детьми о важном – о будущем нашей страны», - сказал активист «Жаңа Адамдар» Мирас Ахметов.

Фото предоставлены организаторами