Детское плавание в Казахстане — на что обратить внимание родителям

По данным Федерации водных видов спорта Казахстана за 2025 год в стране функционируют 3 568 секций плавания, где систематически занимаются 123 073 ребенка и работают 990 тренеров. Наибольшее число занимающихся этим видом спорта живет в Карагандинской (16 549 человек), Костанайской (10 206 человек), Атырауской областях (10 800 человек), а также в Астане (9 802 человек) и Акмолинской области (9 814 человек).

Система подготовки юных плавцов включает 57 отделений плавания в детско-юношеских спортивных школах, где тренируются 11 900 спортсменов под руководством 327 тренеров. Также функционируют школы-интернаты для одаренных в спорте детей, школы высшего спортивного мастерства и центры олимпийского резерва.

Между тем специалисты отмечают, что спрос на секции в этом виде спорта превышает возможности, а основные центры подготовки по-прежнему сосредоточены в крупных городах, где имеется необходимая инфраструктура и тренерский состав.

— Развитие детского плавания в Казахстане пока нельзя назвать полностью равномерным. В ряде регионов развитие сдерживается недостаточным количеством бассейнов и ограниченным числом квалифицированных тренеров. Есть области, где имеется всего один бассейн, в котором можно полноценно проводить тренировки. Это, безусловно, ограничивает доступ детей к занятиям, — сообщил начальник сборной Казахстана по плаванию Павел Стадничук.

Между тем, плавание важно не только как вид спорта, но и как базовый навык безопасности для детей. В Казахстане постепенно увеличивается количество бассейнов и секций, но пока покрыть весь спрос не удается. В этой связи федерация прорабатывает дополнительные решения, в том числе использование мобильных и модульных бассейнов.

Подобная практика применяется в ряде европейских стран, где временные конструкции устанавливаются на территории школ или вблизи них, позволяя организовать обучение плаванию без строительства капитальных объектов. Такие бассейны отличаются быстрой установкой, возможностью сезонного использования и адаптацией под учебные программы, что расширяет доступ детей к занятиям.

Таким образом, мобильные бассейны не только расширяют возможности для занятий, но и создают условия для внедрения современных методик обучения. Ведь наличие доступной инфраструктуры позволяет тренерам сочетать классические международные программы с новыми подходами — функциональной подготовкой, развитием координации и силовых качеств, а также использовать опыт международных сборов

Однако, не нужно забывать, что при выборе бассейна для занятий детей родителям важно обратить внимание на целый ряд факторов, связанных с безопасностью и качеством условий.

Прежде всего, стоит оценить качество воды: она должна быть прозрачной, без резкого запаха, а система фильтрации — работать регулярно и эффективно. Это напрямую влияет на здоровье ребёнка и комфорт во время занятий.

Не менее важна температура воды. Для детей оптимальным считается диапазон 28–30°C — именно такая температура обеспечивает комфортное пребывание в воде и снижает риск переохлаждения.

Следующий аспект — контроль безопасности. В бассейне обязательно должен присутствовать спасатель, а также проводиться медицинский допуск детей к занятиям. Это гарантирует, что ребенок будет находиться под наблюдением специалистов, готовых оперативно помочь в случае необходимости.

Особое внимание стоит уделить квалификации тренера. У педагога должно быть профильное образование и подтверждённый опыт работы. Это важно не только для правильного обучения технике плавания, но и для формирования у ребенка уверенности и интереса к занятиям.

Наконец, нужно проверить состояние помещений: раздевалки и сопутствующие зоны должны быть чистыми, безопасными и удобными для детей.

