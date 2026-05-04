Детское население Японии сократилось до рекордно низкого уровня

В Японии по состоянию на 1 апреля численность детского населения снизилась до примерно 13,29 млн человек, сократившись за год на 350 тысяч и обновив исторический минимум, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo .

Согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций в преддверии национального праздника Дня защиты детей, доля детей в возрасте до 15 лет снизилась на 0,3 процентных пункта и составила 10,8% от общей численности населения, что также является самым низким показателем с момента появления сопоставимых данных в 1950 году.

Данные были рассчитаны на основе оценок численности населения, полученных в ходе национальной переписи населения, проводимой каждые пять лет.

Согласно предварительным данным, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, число детей, включая иностранцев, родившихся в Японии в 2025 году, достигло рекордно низкого уровня в 705 809 человек.

С 1982 года численность детского населения Японии снижается после пика 1954 года, когда она составляла 29,89 млн человек.

По данным ООН, Япония входит в число стран с наиболее низкой рождаемостью и занимает второе место среди 38 государств с населением свыше 40 млн человек, уступая лишь Южной Корее с показателем 10,2%.

Ранее сообщалось, что в Японии рождаемость падает десятый год подряд до рекордного минимума.