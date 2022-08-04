Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Детское инфекционное отделение перевели в модульную больницу в СКО
4 Августа 2022 12:01

Детское инфекционное отделение перевели в модульную больницу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфекционное отделение многопрофильной детской больницы переехало в здание модульной «инфекционки», построенной в 2020-м году для ковидных больных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В медучреждении сообщили, что врачи с 3-го августа ведут прием детей в блоке D.

Новое детское инфекционное отделение рассчитано на 85 коек, из них 6 реанимационных. Переехали туда 40 маленьких пациентов. У большинства из них энтеровирусная инфекция, вирусные заболевания, несколько детей с ангиной.

Детская «инфекция» неоднократно становилась центром скандалов. Родители в социальных сетях жаловались на плачевное состояние здания, отсутствие хороших условий для пребывания с детьми.

В феврале аким области Кумар Аксакалов пообещал, что отделение переедет в новую модульную больницу. Открыли ее в ноябре 2020-го года. На строительство ушло три месяца и 7 млрд тенге.


Новости по теме
Новые сантребования к объектам массового отдыха утвердили в РК
Казахстан занял 58-е место в рейтинге по уровню здравоохранения
Более 30 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
Читайте также
Как распределили обязанности между оставшимися заместителями акима СКО
Минздрав РК: 35 пациентов с COVID-19 - в тяжелом состоянии
Выздоровели от КВИ 2067 казахстанцев
Коронавирусом заболели 2792 человека в Казахстане
Где можно увидеть матч Лиги конференций АПОЭЛ - «Кызыл-Жар»
Рост инфицированных КВИ отмечается в Бурабайском районе
Аким Алматы встретился с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом
Каждое четвертое мошенничество в СКО – звонок из банка
Популярное
1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
2 Россиянина за распитие алкоголя сняли с поезда в Кызылординской области
3 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
4 Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель
5 Продукты по спецкарточке будут покупать социально уязвимые слои населения в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив