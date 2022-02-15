Детское инфекционное отделение переведут в новую модульную больницу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области детское инфекционное отделение переведут в здание модульной инфекционной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Кумар Аксакалов пообещал решить проблему, о которой часто пишут в социальных сетях родители, госпитализированные с детьми. Они жалуются на сырость, плесень на стенах, плохие условия для пребывания в стационаре.

«У нас много обращений от родителей по состоянию здания, где располагается детское инфекционное отделение. Оно, к сожалению, очень сильно устарело. Я получаю в социальных сетях много жалоб. Хочу родителям объяснить, что по мере выравнивания ситуации с распространением коронавирусной инфекции переведем детское отделение в новую инфекционную больницу. Она рассчитана на 200 коек, половину больницы мы сможем передать под детское отделение. Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием. Проблема будет решена», - пообещал Кумар Аксакалов.

Напомним, новую модульную инфекционную больницу в Петропавловске построили в 2020-м году. Объект обошелся в семь миллиардов тенге.