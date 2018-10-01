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Детский яхт-клуб откроют в Петропавловске

10 Октября 2018 15:58 71
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Детский яхт-клуб откроют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске завершили реконструкцию пляжа озера Пестрого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Во время рабочей поездки по городу аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов оценил проведенные работы и рассказал о дальнейших планах по развитию этой территории.

Глава региона отметил, что пляжную зону увеличили в два раза, теперь она может вместить до 2 тысяч человек.

«За счет средств областного бюджета на площади 2,2 гектара провели работы по вертикальной отсыпке. Завезли 31 тысячу кубов инертного материала. Сделали подпорную стену и уложили брусчатку на площади в 5,4 тысяч квадратных метров. Установили детскую площадку, два навеса, лавочки, урны, МАФы. Летом поставим лежаки. ПК «Аварийная служба» установила 50 светильников. Высадили 100 елей, 150 кустов рябины», - рассказал аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов.

Озеленение продолжат в следующем году. Высадят газонную траву. Сделали возле пляжа две парковочные зоны для автомобилей.

«В следующем году хотим открыть яхт-клуб. Уже есть такая договоренность. Приобретем маленькие яхты и будем обучать детей навыкам хождения на яхте. Озеро позволяет. Будем очищать его, продолжим заниматься благоустройством. Должно получиться удобное красивое место для отдыха людей», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона отметил, что одновременно смогут заниматься 20-30 детей. Яхты готов производить местный предприниматель.

«Государство построило, потом это нужно отдавать на аутсорсинг и частник должен заниматься управлением всех этих территорий. Должен поставить современные точки питания, чтобы они отвечали духу времени и были безопасны. Это должно быть место для проведения фестивалей, различных развлекательных мероприятий, здесь должны сидеть постоянно художники. Шаг за шагом мы должны все делать красиво», - сказал аким области.

Участок под расширение пляжа озера Пестрого забрали через суд у нерадивого владельца, который использовал землю не по целевому назначению. По информации акима Петропавловска, выдали его много лет назад под строительство развлекательного центра. В 2016 году начали процедуры по изъятию земельного участка, в этом - передали его на баланс городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

К.Аксакалов подчеркнул, что все земли, использующиеся нерационально, будут изыматься через суд. Об этом глава региона говорил и на прошедшем активе общественности Северо-Казахстанской области. 

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Ключевые слова: Спорт, Акимат, Северо-Казахстанская область, Образование,
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Автор:

Олеся Жуковень

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