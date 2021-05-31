Детский велозабег прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялся массовый велозабег среди детей из спортивных школ города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей, а также 30-летию Независимости страны, приняли участие около двухсот спортсменов.

Юные спортсмены-участники велозабега преодолели дистанцию в 3 километра на велосипеде.

В завершение велозабега среди участников был проведен розыгрыш, ребятам вручили ценные подарки - велосипеды и принадлежности для велосипедного спорта.

Велозабег был организован с соблюдением всех карантинных норм.



