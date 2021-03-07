Детский турнир по хоккею проведут 8 марта в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известная казахстанская хоккеистка Булбул Картанбаева проведёт в городе детский благотворительный турнир, посвящённый Международному женскому дню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Цель турнира – популяризация детского и женского хоккея в Нур-Султане. Участие игроков и команд будет бесплатным. Каждый участник соревнования получит памятный сувенир, а за первые три места будут вручены медали. Команда победителей, помимо главного трофея турнира – Кубка, получит денежный приз в размере 150 000 тенге.

Турнир пройдёт в формате уличного хоккея Street Hockey 3х3, в команду разрешается заявлять не более пяти игроков в возрасте от 9 до 13 лет. Ожидается, что в уличном соревновании примут участие 6-8 команд.

Игры пройдут 8 марта с 11:00 по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана 9/2, спорткомплекс «Барыс».

Отметим, мероприятие проводится при поддержке Казахстанской федерации хоккея и Street Hockey и будет проведено с соблюдением саннорм и карантинных требований.