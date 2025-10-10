Детский травматизм актуален в Астане – нужны еще три травмпункта

Докладывая о ходе реализации Комплексного плана по развитию системы здравоохранения столицы на 2023-2025 годы в части охраны здоровья матери и ребенка, спикер рассказала о ключевых проблемах столичного здравоохранения.

- Отдельно я хотела остановиться на травматологической помощи, именно на детском травматизме, который является актуальной проблемой для нашей столицы. Каждый год в травмпункты обращаются десятки тысяч детей. В 2024 году их было почти 97 тысяч, и только за 9 месяцев текущего года обратилось 88 тысяч детей. Сегодня круглосуточная помощь для детей с травмами оказывается в двух травмпунктах: при городской детской больнице №2 и при амбулаторном травмпункте, открытом на базе поликлиники №2. Их пропускной потенциал достигает 400 обращений в сутки. По обеспечению кадрами столица справляется, именно по травматологии – ставки закрыты на 100%. Тем не менее, согласно стандарту оказания травматологической помощи детям, на каждые 100 тысяч душ детского населения требуется, минимум, один травмпункт. То есть, с учетом того, что у нас 500 тысяч детей, нам нужно пять травмпунктов. Поэтому это является для нас приоритетом. Вместе с тем, по поручению Главы государства, на базе Национального координационного центра экстренной медицины планируется строительство детского корпуса на 200 коек, и там же будет открыт детский травмпункт, – сказала А.Рустемова.

По ее словам, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на указанный объект, срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

Ранее сообщалось, что до 2027 года в столице запланировано открытие 15 объектов здравоохранения.