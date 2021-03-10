Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Детский технопарк заработал в поселке Карагандинской области

10 Марта 2021, 07:25
Детский технопарк заработал в поселке Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В посёлке Ботакара Карагандинской области заработал детский технопарк. Он даст возможность не только постичь азы робототехники и IT-технологий, но и окунуться в мир телевидения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

Технопарк состоит из нескольких образовательных блоков. Это «Проектная мастерская. Кабинет «зелёных» технологий и экологии», «Студия звукозаписи», «Журналистика. Телестудия», «Hi-Тech-цех», «Художественное моделирование».

photo

Как сообщили в управлении образования Карагандинской области, в апреле планируется открытие подобного технопарка и в Осакаровке. Тогда у 250 детей Бухар-Жырауского и Осакаровского районов появится возможность бесплатно получить дополнительное образование.

photo


Карагандинская область   Образование   Наука   Социальная поддержка   Акимат   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане