Детский театр из Павлодара получил Гран-при в Нур-Султане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В столичном фестивале-конкурсе участвовали творческие коллективы общеобразовательных школ, детских и юношеских центров Тараза, Алматы, Караганды, Нур-Султана, Атырау, Актау, Жезказгана и Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В Нур-Султане подвели итоги I республиканского фестиваля-конкурса «Тәуелсіз елдің ұланы». Гран-при получили 12 участников детского театра «Айналайын» павлодарской СОШ №35. Пяти- и шестиклассники представили жюри литературно-музыкальную композицию «Жойылсын жалғыз сөз «соғыс» деген!», посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Сценарий составила руководитель кружка Сахыпжамал Уразкенова.

«20-минутное произведение рассказывало о юношах и девушках, которые со школьного выпускного вечера уходят на фронт, а на поле сражения теряют товарищей. Школьники представили, как женщины в тылу врага трудятся во имя победы, как страдает мать, получившая похоронку. Но, несмотря на все трудности, наступает долгожданный День Победы. Композиция завершается исполнением военных песен, возложением цветов к Вечному огню», - рассказали в городском отделе образования.

Паводарский школьный театр получил высшую оценку жюри. Артистов наградили кубком, дипломами и медалями.

Театральный кружок «Айналайын» возник в 2008 года как кукольный театр, где дети ставили сказки и озвучивали кукол. Сейчас кружок посещают 27 учеников 2-6-х классов. В 2019 году артисты становились победителями областного конкурса «Театрдың ғажайып әлемі» и обладателями Гран-при на международном фестиваль-конкурсе «Өрлеу» в Павлодаре.

