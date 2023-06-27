Детский сад планировал закупить ноутбуки на 32 млн тенге в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области проводит мониторинг государственных закупок на предмет завышения рыночной стоимости закупаемых товаров и услуг. В результате мониторинга с начала года были сэкономлены 1,2 млрд тенге бюджетных средств, передает МИА «Казинформ».
«В регионе есть учреждения, которые неэффективно планируют госзакупки. К примеру, один из государственных детских садов Тупкараганского районного отдела образования планировал закупить 3 принтера на сумму 32,1 млн тенге. То есть он намеревался купить один экземпляр принтера за 10,7 млн тенге. Однако установлено, что рыночная стоимость вышеуказанного товара составляет 100 тысяч тенге. На основании представленной Департаментом рекомендации был пересмотрен план госзакупок и сэкономлен 31 млн. тенге», - сказал первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы Биржан Хайруллин.
Отмечено, что мониторинг стоимости приобретаемых государственными органами и организациями, а также субъектами квазигосударственного сектора товаров и услуг, проводится на стадии планирования путем сравнения цен с рыночными показателями.