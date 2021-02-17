Детский сад обокрали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Воры обокрали детский сад в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

15 февраля в отдел полиции Казалинского района Департамента полиции Кызылординской области обратилась жительница поселка Айтеке би. В заявлении она указала, что из временно неработающего детского сада неизвестные похитили бытовые вещи. Сумма причиненного ущерба потерпевшей составила свыше миллиона тенге.

В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых, 28-летний и ранее судимый 35-летний жители поселка. Изъяты вещественные доказательства. По у факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Обстоятельства происшествия выясняются.

