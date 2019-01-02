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Детский сад нового формата открыли в Семее

2 Января 2019 23:00 46
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Детский сад нового формата открыли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ ­ - Новый детский сад на 140 мест открылся в Семее, сообщает «Хабар 24».

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Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Предприниматели полностью отремонтировали старое заброшенное здание. Обучать детей здесь будут по итальянской методике Монтессори. Особенность этого метода заключается в том, что в процессе воспитания ребенка, особое внимание уделяется его индивидуальным способностям. Для этого в детский сад приобрели сертифицированные дидактические принадлежности, а воспитатели прошли специальное обучение. Кроме того, для детей доступны спортивные кружки и классы робототехники.

«В основном упор также будет вестись на развитие в творческом плане, то есть дети будут креативными, творческими, они будут критически мыслить. Это будут самостоятельные ребята, говорящие на нескольких языках. То есть это будет уникальный детский сад нового формата, аналогов которого пока в регионе нет», ­ - рассказал предприниматель Азамат Азатов.

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование,
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