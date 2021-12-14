Детский сад на 315 мест открылся после капремонта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев осмотрел здание детского сада в Ауэзовском районе с проведением сейсмоусиления и капитального ремонта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев осмотрел здание детского сада №186 в Ауэзовском районе, где проведено сейсмоусиление и капитальный ремонт.

Ясли-сад №186 расположен в мкр Аксай-4 Ауэзовского района. Общая площадь здания - 4343 кв. м. В детском саду на 315 мест проведено сейсмоусиление, восстановительные работы и капитальный ремонт здания.

Б. Сагинтаев отметил, что открытие данного детского сада стало возможным благодаря городской программе по возврату зданий государственных детских садов, ранее переданных в аренду.

Напомним, в текущем году завершено строительство трех государственных детских садов на 360 мест. Продолжается строительство еще одного детсада на 280 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Кроме того, открыты 72 частных детских сада на 4658 мест. Государственный образовательный заказ размещен в 519 частных детских садах на 30 460 мест. До конца текущего года запланировано открытие еще пяти частных дошкольных организаций на 250 мест.

В настоящее время в городе дошкольным воспитанием охвачены 64,2% детей от 1 до 6 лет, 90,6% детей от 3 до 6 лет.