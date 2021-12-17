Детский сад на 280 мест открылся в пригородном селе Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Детский сад на 280 мест открылся в пригородном селе Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новый детский сад в пригородном селе Ракуша рассчитан на 280 детей от 3 до 7 лет. В здании площадью 2785 кв. метров предусмотрено все необходимое для благополучного развития и здоровья детей. Во дворе есть 14 площадок с теневыми навесами, места для занятия физкультурой и для изучения правил дорожного движения, в здании есть универсальный зал для гимнастических, кружковых и музыкальных занятий, зал для физического воспитания.

«Сегодня в городе Атырау работает 96 детских садов. 12 030 детей воспитываются в 46 государственных детских садах, еще 4455 детей воспитываются в 50 частных детских садах»,- сообщил на церемонии открытия дошкольного учреждения аким города Кайрат Уразбаев.