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Детский сад на 160 мест открыли в Атырау

1 Января 2023, 02:44
Детский сад на 160 мест открыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, в микрорайоне Жулдыз, открылся детский сад на 160 мест, построенный на спонсорские средства. В церемонии открытия дошкольного учреждения принял участие аким области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дошкольном учреждении семь групп, куда принимаются дети от двух до пяти лет: три ясли-группы по 20 мест, остальные – по 25 мест. В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей – семь групповых площадок с навесами, общая спортивная площадка для проведения мероприятий на открытом воздухе. Есть залы для проведения спортивных, гимнастических и музыкальных занятий, а также кабинеты для различных кружков.

В детский сад уже приняты 46 сотрудников: 20 педагогов и 26 технических работников. Прием детей начнется 20 января через информационную систему indigo24.kz.

Ранее в микрорайоне Коктем города Атырау также открылся детский сад «Шагала» на 160 мест.


Фото: gov.kz



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