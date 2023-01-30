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    Детский сад и центр нефрологии откроют по государственно-частному партнерству в СКО

    30 Января 2023, 14:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют реализовать два проекта по программе государственно-частного партнерства. Еще три – в работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании общественного совета руководитель отдела управления экономики Татьяна Долгих сообщила, что оба проекта относятся к сфере здравоохранения.

    «Передача в доверительное управление пищеблока многопрофильной областной больницы для модернизации и эксплуатации и создание кислородных станций для медицинских организаций области. Разработка документации по проектам и ее согласование проводились в прошлом году, сейчас проходят конкурсные процедуры по определению частного партнера», - добавила Т. Долгих.

    В стадии подготовки еще три проекта: строительство и эксплуатация детского сада на 140 мест, открытие центра нефрологии и эфферентной терапии и модернизация уличного освещения в Петропавловске.

    «Реализация проектов позволит детей микрорайона «Береке» обеспечить местами в детском саду, внедрить полный комплекс мероприятий медицинских услуг по нефрологической помощи и при острой почечной недостаточности в соответствии с международными стандартами, произвести замену ламп накаливания на светодиодные, что позволит повысить энергоэффективность и снизить затраты на оплату электроэнергии», - сообщила Т. Долгих.

    Всего в регионе по проектам государственно-частного партнерства заключили 42 договора на общую сумму 10,1 млрд тенге. Из них 35 – в сфере образования.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Образование Строительство Здравоохранение
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