Детский реабилитационный центр «Тең қоғам» открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В столице к 30-летию Независимости Казахстана открыли реабилитационный центр, где дети с особыми потребностями могут бесплатно получить качественные услуги специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В открытии центра принял участие заместитель акима города Нур-Султана Асхат Оралов.

«С Днем Независимости! От всей души поздравляю родителей, детей и малышей с праздником. За 30 лет мы добились немалых успехов. Но есть много насущных вопросов. Поэтому мы намерены работать вместе, чтобы найти решение. Желаю каждой семье крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемых успехов», - сказал А. Оралов.

Стоит отметить, что проект реализован столичным акиматом и фондом «Бақытты шаңырақ».

«Центр «Тең қоғам» специально открыт для семей, имеющих в своем составе детей с инвалидностью. Помогаем новорожденным детям и детям до 18 лет. У нас есть квалифицированные специалисты. В центре работают восемь ассистентов. Они знают состояние каждой семьи и помогают им», - рассказала руководитель центра «Тең қоғам» Салтанат Ракишева.

Важность открытия центра отмечают и родители. Для многих данный центр является большим подспорьем, ведь здесь дети бесплатно работают с логопедами, психологами, получают оздоровительный массаж, лечебную физкультуру и обучаются по методике Монтессори.

По поручению руководства страны в столице значительно расширена сеть реабилитационных центров. Летом этого года открылся специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения. В районах города открыты 29 объектов «Доктор у дома», количество инватакси увеличено в 2 раза. На первых этажах новых домов по принципу «шаговой доступности» открываются мини-центры для детей, реабилитационные центры, детские сады, медцентры и т.д. В столичных школах открылись кабинеты поддержки инклюзии и др.

Кроме того, в прошлом году в столице был открыт ряд крупных реабилитационных центров, которые занимаются реабилитацией детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна и др. К примеру, новый аутизм-центр «Асыл Мирас», который позволил охватить на 50% больше детей с расстройствами аутистического спектра.

На базе городской детской больницы № 1 при поддержке Фонда Первого Президента и «Самрук-Қазына» осенью прошлого года был открыт реабилитационный центр «Қамқорлық», который ежегодно позволяет охватить бесплатной медпомощью порядка 600 детей с диагнозом ДЦП.