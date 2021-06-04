Детский реабилитационный центр открыли в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – На базе медцентра в Жезказгане заработал реабилитационный центр для детей с особыми потребностями. Для лечения и процедур были закуплены современное оборудование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимые средства для ремонта помещения, приобретения оборудования, а также обучения и повышения квалификации медицинского персонала выделила корпорация «Казахмыс».

Для центра было закуплено современное оборудование производства стран ближнего и дальнего зарубежья. В их числе реабилитационный тренажёр МОТОmed (Германия), вертикализатор, мобильное устройство «Кенгуру», нейроортопедический реабилитационный пневмокостюм для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Открыты кабинеты коррекции. Установлен компьютерный томограф нового поколения.

Реабилитацию здесь будут проходить особенные дети до 18 лет. При этом неважно, где работают их родители. А вот инвалиды с детства старше 18 лет смогут посещать центр, только если их родители трудятся в корпорации. При этом расходы на их реабилитацию берёт на себя компания.