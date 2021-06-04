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    22:30, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Детский реабилитационный центр открыли в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – На базе медцентра в Жезказгане заработал реабилитационный центр для детей с особыми потребностями. Для лечения и процедур были закуплены современное оборудование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Необходимые средства для ремонта помещения, приобретения оборудования, а также обучения и повышения квалификации медицинского персонала выделила корпорация «Казахмыс».

    Для центра было закуплено современное оборудование производства стран ближнего и дальнего зарубежья. В их числе реабилитационный тренажёр МОТОmed (Германия), вертикализатор, мобильное устройство «Кенгуру», нейроортопедический реабилитационный пневмокостюм для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Открыты кабинеты коррекции. Установлен компьютерный томограф нового поколения.

    Реабилитацию здесь будут проходить особенные дети до 18 лет. При этом неважно, где работают их родители. А вот инвалиды с детства старше 18 лет смогут посещать центр, только если их родители трудятся в корпорации. При этом расходы на их реабилитацию берёт на себя компания.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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