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Детский развлекательный центр открыли в райцентре Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
15 Апреля 2023, 16:07
Детский развлекательный центр открыли в райцентре Атырауской области Фото: РСК Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В поселке Индербор - центре Индерского района - введен в эксплуатацию детский развлекательный центр «JoyPark». Построен он по государственной программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас большое счастье, что теперь дети смогут играть, развлекаться и проводить здесь время. Строительство этого современного здания было поддержано государством. В прошлом году мы включили его в план развития нашего бизнеса. «JoyPark» работает с 11:00 до 23:00. Дети в возрасте от одного до трех лет могут посещать центр бесплатно, стоимость билета для ребят от трех до 14 лет – 2 500 тенге в месяц. Многодетные семьи могут воспользоваться скидкой в 30%, а для детей с особыми потребностями – 50%. Именинникам вход бесплатный», - сообщили в пресс-службе районного акимата.

В развлекательном центре оборудованы батутная зона, есть лабиринты, современные игровые комплексы и конструкции, такие как качели, горки, скалолазание, предназначенные для интересного и веселого времяпрепровождения детей.


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