Детский омбудсмен предложила пожизненно лишать свободы за изнасилование детей

Ужесточить наказание за преступления, связанные с насилием в отношении детей, предложила Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Остановлюсь на основных предложениях, которые были внесены в рамках предлагаемого законопроекта по безопасности детей. Основной посыл законопроекта - сформировать культуру недопустимости насилия в отношении детей, а это прежде всего неотвратимость наказания и система профилактики. Первое, предлагаем ввести в Уголовный Кодекс статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего», охватывающую все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, посредством пересмотра норм существующей статьи 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», регламентировав в ней три части, связанные со всеми возможными субъектами, применяющими насилие в отношении несовершеннолетних, и соответственно, охватом всех форм подобных деяний с ужесточением наказания, - сказала Динара Закиева, выступая на заседание Общественной палаты при Мажилисе РК.

Спикер также предложила предусмотреть курс психологической помощи для лиц, совершивших деяния, связанные с жестоким обращением с детьми для профилактики и исключения подобных случаев.

- В рамках ужесточения наказаний за преступления в отношении несовершеннолетних считаем необходимым исключить примирение сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних внеся изменение в ст. 68 УК РК. в связи с тем, что 30% случаев закрывается за примирением сторон, - заявила Динара Закиева.

Она также отметила необходимость ужесточить и обеспечить неотвратимость наказания путем исключения ограничения свободы (оставив лишение свободы) по статьям 106, 107, 110 УК РК.