Детский медицинский центр создают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Укрупненные медицинские центры планируют создать в Жамбылской области. В регионе намечены конкретные планы по развитию системы здравоохранения. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель Жамбылского областного управления здравоохранения Асет Калиев.

- Асет Аскерович, какие преобразования намечены в жамбылской медицине, и чем они продиктованы?

- В нашем регионе появятся крупные многопрофильные медицинские центры. Тем самым планируется поднять на определенную ступень здравоохранение Жамбылской области. Сейчас намечено создание современного Детского медицинского центра на базе городской и областной детских больниц. Будет построен детский инфекционный корпус, и все корпуса будут объединены для создания именно детского медицинского центра со всеми медицинскими профилями, начиная от обычного осмотра, консультации, лечения со всеми необходимыми процедурами.

В 21 веке наблюдается рост в мире новых инфекционных вирусных заболеваний, возобновление прежних, ранее известных, а в Жамбылской области имеются природные очаги особо опасных, карантинных, трансмиссивных инфекционных заболеваний. Все эти обстоятельства требуют значительного пересмотра действующей инфекционной системы. Отделение для лечения инфекционных заболеваний у детей, которое у нас имеется, расположено на значительном удалении от областной детской многопрофильной больницы. И это затрудняет своевременность оказания помощи при развитии осложнений.

А если учесть, что у детей, кроме инфекционного заболевания, бывают сопутствующие заболевания, а порой внезапно развиваются острые состояния, осложнения, принято решение о строительстве типового детского инфекционного отделения на 170 коек при областной детской больнице. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации строительства детского инфекционного корпуса.

На базе Жамбылской областной многопрофильной детской больницы запланировано создание Детского медицинского центра с полным спектром консультативно-диагностической и лечебной помощи современного формата.

Детский медицинский центр позволит обеспечить оказание своевременной специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи детям, тем самым можно улучшить качество жизни и сохранить жизнь пациенту.

- Какие еще преобразования появятся в жамбылской медицине?

- Если в целом говорить о развитии наших лечебных учреждений, частных и государственных, то намечены конкретные планы по развитию системы здравоохранения Жамбылской области. На базе городской многопрофильной больницы Тараза задуман хороший, добротный, высокотехнологический медицинский центр для взрослого населения, расширить роддом, готовится ПСД. Это второй высокотехнологичный медицинский центр, который мы хотим создать.

Третий высокотехнологический медицинский центр – реабилитационный. Он будет располагаться вблизи Тараза, в уникальном месте - на реке Талас, рядом со святилищем Тектурмас, где прекрасная природа и свежий воздух. Разрабатываем проектно-сметную документацию крупного координационного центра. Все реабилитационные службы Жамбылской области будут ему непосредственно подчиняться, и их работа будет координироваться этим центром.

Таким образом, в нашей области появятся три крупных многопрофильных медицинских центра, которые дадут возможность не бегать по всему городу в поисках диагностики и узких специалистов, а решать все вопросы в одном месте, не выходя из здания.

- В чем суть создания таких центров?

- В планах - создание высокоспециализированных центров, где население сможет получить необходимую медицинскую помощь, начиная от простой консультации, лечения, дневного стационара и заканчивая реабилитацией. И диагностика, и лечение на одной территории.

- Спасибо за беседу!