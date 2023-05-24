Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
24 Мая 2023, 18:30
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открыть новые виды организаций дополнительного образования для обеспечения занятости подростков планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в проекте Комплексного плана «Бала қорғау» по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, размещенном на портале Открытые НПА.

План предусматривает принятие мер по 100% охвату несовершеннолетних дополнительным образованием, открытие новых видов организаций дополнительного образования для обеспечения занятости подростков», - отмечено в документе.

Также в проекте запланировано создание в каждой организации образования родительских сообществ (клубы матерей, отцов, бабушек, дедушек), проведение мониторинга детского благополучия, внедрение интерактивной карты благополучия детей

Также планируется разработка свода разъяснений норм законодательства и нормативных правовых актов, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних лиц «Детский кодекс».

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены утвердить комплексный план по защите детей от насилия.


Права человека   Безопасность   Общество   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Коммерческий сбор дикорастущих плодов будет платным в Казахстане
Коммерческий сбор дикорастущих плодов будет платным в Казахстане
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Строительство визит-центров в четырех казахстанских заповедниках завершится в ближайшее время
Строительство визит-центров в четырех казахстанских заповедниках завершится в ближайшее время
Бюст генерала армии Сагадата Нурмагамбетова открыли в Павлодаре
Бюст генерала армии Сагадата Нурмагамбетова открыли в Павлодаре
Казахский драмтеатр построят в Актобе
Казахский драмтеатр построят в Актобе
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Минздрав РК опроверг информацию о повышении цен на лекарства из-за новых требований
Минздрав РК опроверг информацию о повышении цен на лекарства из-за новых требований
Запуск БАКАД: стоимость и оплата проезда, штрафы, пробивка улиц
Запуск БАКАД: стоимость и оплата проезда, штрафы, пробивка улиц