Детский клуб профессионального бокса открыли в Атырау
В церемонии открытия клуба приняли участие чемпион мира по боксу Данияр Елеусинов, паралимпийские чемпионы Ануар Сариев, Ержан Салимгереев.
«Сегодня есть много возможностей у молодого поколения для всестороннего развития, в том числе и занятий спортом. Дети, подростки могут бесплатно участвовать в любых спортивных клубах. В эпоху развития научных технологий следует не забывать уделять внимание спорту. В духовно сильном, образованном поколении, ведущем здоровый образ жизни, - наше будущее», - сказал чемпион мира по боксу Данияр Елеусинов.
Руководитель клуба профессионального бокса «Dos Boxing» Айдос Даулетов рассказал, что в клубе бесплатно занимаются спортом дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет.
«Открытие спортивного клуба - мечта каждого тренера. Я верю, что из этого клуба выйдут чемпионы мира, олимпийские чемпионы»,- сказал Айдос Даулетов.