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    20:13, 25 Март 2022 | GMT +6

    Детский клуб профессионального бокса открыли в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылся детский клуб профессионального бокса «Dos Boxing». Клуб предоставляет возможность детям и подросткам бесплатно заниматься спортом и стать боксерами-профессионалами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

    В церемонии открытия клуба приняли участие чемпион мира по боксу Данияр Елеусинов, паралимпийские чемпионы Ануар Сариев, Ержан Салимгереев.

    «Сегодня есть много возможностей у молодого поколения для всестороннего развития, в том числе и занятий спортом. Дети, подростки могут бесплатно участвовать в любых спортивных клубах. В эпоху развития научных технологий следует не забывать уделять внимание спорту. В духовно сильном, образованном поколении, ведущем здоровый образ жизни, - наше будущее», - сказал чемпион мира по боксу Данияр Елеусинов.

    Руководитель клуба профессионального бокса «Dos Boxing» Айдос Даулетов рассказал, что в клубе бесплатно занимаются спортом дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет.

    «Открытие спортивного клуба - мечта каждого тренера. Я верю, что из этого клуба выйдут чемпионы мира, олимпийские чемпионы»,- сказал Айдос Даулетов.


    Теги:
    Атырауская область Спорт Аутизм Бокс
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