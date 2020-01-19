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Детский фестиваль снега пройдет в Центральном парке столицы

19 Января 2020 09:00
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Детский фестиваль снега пройдет в Центральном парке столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 19 января, на лыжероллерной трассе Центрального парка г.Нур-Султан пройдут детские соревнования по лыжным гонкам в рамках Всемирного дня снега – зимнего праздника, который с нетерпением ждут дети в 45 странах мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации лыжных гонок.

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Этот детский фестиваль проходит под эгидой Международной лыжной федерации, в столице Казахстана он проводится с 2013 года, в этом году он организован в рамках зимнего фестиваля «Esil Winter». Ежегодно в соревнованиях Всемирного дня снега в г.Нур-Султан принимают участие более 150 юных лыжников в возрасте от 2 до 18 лет.


«Для нас очень важны такие мероприятия, именно они помогают привить детям любовь к спорту, ведь в каждом из них живет самый настоящий чемпион и перед нами, взрослыми, стоит задача раскрыть потенциал этого чемпиона, показать ему, что спорт – это интересно и весело, что он поможет достичь любых вершин, подарит не только радость, но и здоровье», - поделился I Вице-президент ОО «Национальная федерация лыжных гонок» Никита Девяткин.

19 января для юных лыжников и болельщиков пройдут веселая разминка, дискотека, игровые старты, катание на банане и тюбингах.

В случае необходимости участникам соревнований будет предоставлен инвентарь (лыжи, ботинки, палки) на бесплатной основе.

«Конечно, мы благодарны нашим партнерам, именно их поддержка позволила организовать такое мероприятие. Я считаю, что это прекрасно, когда государственные органы и бизнес совместно содействуют развитию спорта, ведь лучшая инвестиция – дети, только здоровое и сильное поколение может построить процветающее общество», - сказал Генеральный секретарь ОО «Национальная федерация лыжных гонок» Андрей Невзоров.

Все участники соревнований Всемирного дня снега будут поделены на 7 возрастных групп для мальчиков и девочек. Для каждой группы определена своя дистанция забега и вид дисциплины: масс-старт, ски-кросс, гонка на выбывание.

Самым маленьким участникам от шести лет и младше предстоит преодолеть на лыжах 120 метров, а самые старшие юноши в возрасте от 16 до 18 лет попробуют свои силы в гонке на выбывание на 5 км, девушки того же возраста будут соревноваться на дистанции в 3 км.





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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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