РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:21, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Детский фестиваль ко Дню защиты детей провели в столичном спорткомплексе

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Международного дня защиты детей в теннисном центре «Даулет» провели детский фестиваль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Фестиваль проводился с целью пропаганды здорового образа жизни и инклюзивного спорта под эгидой Международной программы ЮНИСЕФ «It's all about ability».

    «В сегодняшнем мероприятии приняли участие более 60 детей, в том числе дети из инклюзивных групп по теннису. Для них организовали разнообразные игры и сладкие угощения. Проводимое мероприятие позволит реализовать задачи по социальной интеграции в общество особенных детей ограниченными возможностями, имеющих равные права. Хочу выразить благодарность акимату города Нур-Султан и некоммерческой организации «BATYL» за участие в организации фестиваля», — сказала директор теннисного центра «Даулет» Дина Темиргалиева.






    Детский фестиваль входит в список общенациональных проектов «Марафона добрых дел», организованного по инициативе Елбасы в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан.

    «Сегодня мы с семьей приняли участие в детском фестивале. Прежде всего, хочу сказать спасибо организаторам мероприятия. В последнее время отмечать подобные праздники получается все реже. Для нас большая радость, что нашим детям подняли настроение, и они почувствовали праздник», - рассказала мама особенного ребенка Райхан.



    Теги:
    30 лет Независимости Астана Акимат Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!