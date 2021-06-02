Детский фестиваль ко Дню защиты детей провели в столичном спорткомплексе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Международного дня защиты детей в теннисном центре «Даулет» провели детский фестиваль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Фестиваль проводился с целью пропаганды здорового образа жизни и инклюзивного спорта под эгидой Международной программы ЮНИСЕФ «It's all about ability».

«В сегодняшнем мероприятии приняли участие более 60 детей, в том числе дети из инклюзивных групп по теннису. Для них организовали разнообразные игры и сладкие угощения. Проводимое мероприятие позволит реализовать задачи по социальной интеграции в общество особенных детей ограниченными возможностями, имеющих равные права. Хочу выразить благодарность акимату города Нур-Султан и некоммерческой организации «BATYL» за участие в организации фестиваля», — сказала директор теннисного центра «Даулет» Дина Темиргалиева.

















Детский фестиваль входит в список общенациональных проектов «Марафона добрых дел», организованного по инициативе Елбасы в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан.

«Сегодня мы с семьей приняли участие в детском фестивале. Прежде всего, хочу сказать спасибо организаторам мероприятия. В последнее время отмечать подобные праздники получается все реже. Для нас большая радость, что нашим детям подняли настроение, и они почувствовали праздник», - рассказала мама особенного ребенка Райхан.



