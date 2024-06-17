Детский экскурсионный поезд отправится в путь по Казахстану

Детский экскурсионный поезд «Туған елге саяхат» («Путешествие в родную страну») отправится в путь. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С 2016 года при поддержке Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust реализуется проект детского экскурсионного поезда «Туған елге саяхат». На сегодня этот проект охватил 2 320 детей, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

По данным ведомства, «Туған елге саяхат» — патриотический проект.

В рамках проекта дети, путешествуя на поезде, познакомятся с историческими памятниками и достопримечательностями городов Казахстана.

Проект признан лучшим в рамках корпоративной благотворительности на международном форуме благотворительных проектов АО «Самрук-Қазына».

«Туған елге саяхат» реализуется ежегодно, только в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса проект был приостановлен.