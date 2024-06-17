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    16:00, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Детский экскурсионный поезд отправится в путь по Казахстану

    Детский экскурсионный поезд отправится в путь по Казахстану
    Фото: КТЖ

    Детский экскурсионный поезд «Туған елге саяхат» («Путешествие в родную страну») отправится в путь. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - С 2016 года при поддержке Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust реализуется проект детского экскурсионного поезда «Туған елге саяхат». На сегодня этот проект охватил 2 320 детей, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

    По данным ведомства, «Туған елге саяхат» — патриотический проект.

    В рамках проекта дети, путешествуя на поезде, познакомятся с историческими памятниками и достопримечательностями городов Казахстана.

    Проект признан лучшим в рамках корпоративной благотворительности на международном форуме благотворительных проектов АО «Самрук-Қазына».

    «Туған елге саяхат» реализуется ежегодно, только в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса проект был приостановлен.

    - Первый рейс летнего познавательно-туристического поезда отправится в путь 27 июня. В течение 12 дней дети побывают в популярных, культурно-исторических местах Астаны, Бурабая, Алматы, Тараза, Туркестана и Байконура. Помимо экскурсии, на протяжении всего пути с учащимися будут работать наставники и педагоги. Также предусмотрены кружки по интересам, интеллектуальные и спортивные игры и другие развлечения. Второй рейс запланирован на 24 июля. Социальный проект рассчитан на два сезона. В каждом из них примут участие 200 детей в возрасте 10-15 лет из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Приоритет отдается детям из регионов, пострадавших от паводка, - пояснили в министерстве.

    Теги:
    Туризм Каникулы Министерство туризма и спорта РК Дети Регионы КТЖ Видео
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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