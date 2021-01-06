Детский досуговый центр откроют в микрорайоне «Второй Павлодар»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне «Второй Павлодар» откроют детский досуговый центр. Об этом сообщила кандидат в депутаты Айгуль Маликова. Партийцы встретились с работниками АО «КЭЗ» и ТОО «Energy Service-Pvl», передает МИА «Казинформ».

- Я живу на Втором Павлодаре. Будет ли наш микрорайон развиваться? - спросил один из заводчан.

Об уже проделанной работе и планах на будущее рассказала Айгуль Маликова. Она напомнила, что в этом году были заасфальтированы восемь улиц Второго Павлодара. Установлены несколько новых детских площадок.

- На базе неработающего колледжа планируется открыть Дом творчества для детей. Рассматривается вопрос о том, чтобы проложить на Втором Павлодаре новую трамвайную ветку, - сообщила кандидат в депутаты. – Отвечу, почему так долго решается вопрос с детскими площадками. Трагический случай в Жанаауле, когда подростки погибли от удара током, показал, что нужно все тщательно проверять. Под площадкой не должны проходить коммуникации, рядом рядом не должны быть протянуты кабели под напряжением. Сейчас прежде, чем будет установлена детская площадка, этот вопрос должен быть согласован со всеми службами, с «ПРЭКом».

Кандидат в депутаты Владислав Еленич рассказал участникам встречи об улучшении качества образования. Он отметил, что до 2025 года в Павлодаре будут построены пять новых школ, у девяти уже существующих появятся пристройки. Увеличится число спортивных секций и бесплатных детских кружков, решится проблема некачественных учебников. Партия будет всячески этому содействовать. Сам Владислав Александрович долгое время работал преподавателем русского языка и литературы, сейчас занимает должность директора школы №29.

Сандугаш Калижанова во время встречи в ZOOM сообщила, какие изменения ждут сферу ЖКХ в ближайшие пять лет. В планах до 2025 года – масштабная реконструкция сетей водо- и теплоснабжения, канализационных сетей, строительство ливневой и дренажной системы.

Рустем Альханов – кандидат в депутаты и работник «Казахстанского электролизного завода». Устроился оператором энергоустановок, потом стал мастером.

- Мы вместе строили это предприятие. Когда приезжали на практику, здесь была голая степь, - вспоминает кандидат в депутаты.

Участникам встречи Рустем Альханов сообщил, что партия «Nur Otan» добивается повышения средней заработной платы по региону до 200 тысяч тенге. Также он напомнил о порядке проведения выборов. В этом году голосовать нужно будет за партию, а не за конкретного кандидата.

Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan» .

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодар Павлодарской области партии «Nur Otan»