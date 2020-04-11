Детский дом в Атырауской области обеспечили санитайзерами и книгами

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Детский дом Атырауской области обеспечили санитайзерами и книгами, передает корреспондент МИА «Казинформ». Полугодовалым запасом дезинфицирующего средства социальное учреждение обеспечила компания «ESS Support Services», сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

«Сегодня в областной детской деревне семейного типа «Шанырак» проживают 57 ребят в возрасте от 4 до 18 лет. Мы и предположить не могли, что столкнемся с необходимостью закупать антисептические средства в условиях их тотального дефицита. На помощь нам пришла компания ESS Support Services. Специалисты компании обеспечили нас запасом санитайзера, которого хватит на шесть месяцев», - рассказывает директор детской деревни Гульсара Ботатаева.

Но детей обеспечили не только антисептическими средствами.

«Для полезного времяпровождения в условиях карантина для местных постояльцев было решено закупить книги: «Слова назидания» Абая, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона и другие увлекательные и познавательные произведения», - сообщил генеральный менеджер по корпоративному управлению компании Султан Жасбай.