Детский чемпионат по художественной гимнастике проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном спортивном комплексе ASPAN состоялось торжественное открытие чемпионата города среди младших разрядов по художественной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Соревнования традиционно проводятся каждой осенью столичным управлением физической культуры и спорта и городской федерацией художественной гимнастики.

В чемпионате участвуют 215 гимнасток из 15 школ города, а также есть спортсмены из Жамбылской и Карагандинской областей. В соревнованиях принимают участие девочки 2016-2011 года рождения.

По итогам первого дня в индивидуальной программе 2016 года 1 место заняла воспитанница школы гимнастики «Изумруд» София Герцен. Второе место досталось Томирис Айбековой, а третье – Саре Аушахмановой. В групповых упражнениях победителями стали гости из Тараза, второе место заняли спортсменки из школы гимнастики «Жемчужина».

Завершатся соревнования 9 сентября.