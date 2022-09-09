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    22:44, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Детский чемпионат по художественной гимнастике проходит в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном спортивном комплексе ASPAN состоялось торжественное открытие чемпионата города среди младших разрядов по художественной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    Соревнования традиционно проводятся каждой осенью столичным управлением физической культуры и спорта и городской федерацией художественной гимнастики.

    В чемпионате участвуют 215 гимнасток из 15 школ города, а также есть спортсмены из Жамбылской и Карагандинской областей. В соревнованиях принимают участие девочки 2016-2011 года рождения.

    По итогам первого дня в индивидуальной программе 2016 года 1 место заняла воспитанница школы гимнастики «Изумруд» София Герцен. Второе место досталось Томирис Айбековой, а третье – Саре Аушахмановой. В групповых упражнениях победителями стали гости из Тараза, второе место заняли спортсменки из школы гимнастики «Жемчужина».

    Завершатся соревнования 9 сентября.


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