Детский чемпионат по хоккею не состоялся в Кокшетау

Накануне чемпионата Акмолинской области по хоккею среди детско-юношеских команд произошла поломка холодильной установки во Дворце спорта «Бурабай» города Кокшетау и лед оказался разморожен. Чемпионат пришлось перенести, передает корреспондент агентства Kazinform.

1-2 мая в ДС «Бурабай» города Кокшетау должен был пройти чемпионат по хоккею среди детско-юношеских команд. В социальных сетях появились возмущения родителей юных хоккеистов, которые собирались принять участие в чемпионате.

По их словам, дети приехали в Кокшетау, остановились в гостинице, но должны были вернуться из-за неподготовленного льда.

Как пояснил Kazinform директор ДС «Бурабай» Асылжан Альмерденов, перенос чемпионата произошел по техническим причинам — вышел из строя один агрегат холодильного оборудования.

— Мы до последнего момента думали, что запустим, а потом выяснилось, что один агрегат вышел из строя, сейчас заказали его, уже везут. На летнее время мы в любом случае будем отключаться. Да, спортсмены приехали, но им дорогу оплачивают, то есть материальные расходы они не несут. Лед мы предоставляли, три дня здесь катались, учебно-тренировочные сборы провели. Дала сбой наша холодильная установка. Это техника, и неизвестно, когда какой агрегат выйдет из строя, — пояснил директор.

По словам собеседника, чемпионат будет перенесен на август, когда в ДС «Бурабай» начнется очередной сезон.

Новое оборудование было установлено на ледовой арене два года назад. За все это время, по словам директора, оно ни разу до этого случая не давало сбоев.