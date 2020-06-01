Детский центр психолого-педагогической коррекции открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Международный день защиты детей в Таразе ознаменовался открытием новых спортивных площадок, детских и социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Тараза.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал в открывшемся 1 июня в Международный день защиты детей Центре №2 психолого-педагогической коррекции и ознакомился с условиями, созданными для обучения детей с ограниченными возможностями.

Центр расположился при средней школе №20, его кабинеты приспособлены для проведения психолого-педагогической коррекционной работы. Детям с особыми потребностями в образовании по проекту «Қазақстанда әралуан, бірақ тең инклюзивті қоғам құру!» предоставляется комплексная помощь ряда специалистов: тифлопедагога, логопеда, дефектолога, психолога, хореографа, специалиста по лечебной физкультуре, сурдопедагогов, социального педагога, медсестры-массажиста.

Специалисты помогают детям не только в развитии нарушенных функциональных способностей и социально-бытовых навыков, но также помогают своим подопечным социализироваться и подготовиться к посещению образовательных учреждений. Для психологической поддержки родителей детей с ограниченными возможностями в развитии будет организован «Семейный час».

В ближайшее время в этом Центре смогут заниматься 150 детей, проживающих в расположенных рядом микрорайонах «Жайлау», «Салтанат», «Талас», «Самал», «Алатау», проинформировали главу региона.

Проект «Разные – равные! Мы поддерживаем инклюзивное общество!» открыт при поддержке благотворительного фонда «Дара», акимата города Тараза и городского отдела образования.

«Фонд отремонтировал и адаптировал здание, закупил специализированное оборудование и учебные материалы, оборудовал лечебно-физкультурный кабинет, комнату Монтессори, собрал методическую библиотеку. Проект проводится в соответствии с государственной политикой Республики Казахстан по поддержке граждан с ограниченными возможностями для развития инклюзивного общества. Генеральный партнер проекта - АО «Фонд национального благосостояния» Самрук-Казына», ТОО «MIRKUN», - пояснили в пресс-службе акима города Тараза.