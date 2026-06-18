«Детские» сим-карты одобрили в России

Совет Федерации России одобрил закон о втором пакете мер по противодействию кибермошенничеству, передает собственный корреспондент Kazinform в Москве.

Документ предусматривает дополнительные механизмы контроля за банковскими операциями и услугами связи. В частности, граждане смогут установить самозапрет на входящие международные звонки, которые нередко используются злоумышленниками для мошеннических схем.

Закон также вводит ограничения на использование банковских карт при проведении подозрительных операций, что позволит повысить уровень защиты клиентов финансовых организаций.

Отдельный блок мер касается безопасности несовершеннолетних. Предусмотрено внедрение специальных «детских» SIM-карт, по которым у родителей появится возможность защитить детей от нежелательного контента и мошенников без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Кроме того, ужесточаются правила пользования услугами связи. Согласно новым нормам, расторгнуть договор с оператором связи будет невозможно в течение 90 дней с момента получения SIM-карты.

Ранее сообщалось, что в России усилят защиту детей от деструктивного контента.