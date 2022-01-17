Детские сады в РК продолжат работу в штатном режиме – МОН РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По решению санитарных врачей детские сады продолжат работу в штатном режиме. Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По решению санитарных врачей детские сады продолжат работу в штатном режиме. В целом по Казахстану 60% школьников будут обучаться в штатном режиме и 40% в дистанционном. Это более 2 млн и около 1,5 млн учащихся. Тем, кто будет обучаться в штатном режиме, нужно соблюдать санитарные нормы: проветривание, кварцевание, дезинфекционные средства. Коррекционные кабинеты и организации, где обучаются дети с особыми потребностями, это более 160 тысяч детей по РК, они занимаются индивидуально или в малой группе», - пояснила Гульмира Каримова.
По словам спикера, ведомством даны методические рекомендации по дистанционному обучению, внесены изменения в правила, все управления образования, директора ознакомлены с ними.
«Питание будет организовано с учетом санитарных требований в школах с традиционным обучением», - добавила она.
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