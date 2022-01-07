09:09, 07 Январь 2022 | GMT +6
Детские сады в Мангистауской области работают в штатном режиме
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 6 января все социальные объекты Мангистауской области работали в штатном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.
В частности, функционируют медицинские центры, больницы, поликлиники, центры культуры, библиотека и музей.
Дошкольные организации также принимали детей.
Коммунальные службы региона обеспечивают бесперебойное обслуживание населения.
Напомним, 5 января 2022 года Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мангистауской области введен режим чрезвычайного положения. В регионе действует комендантский час.
Отметим, чрезвычайное положение объявлено на всей территории Казахстана.