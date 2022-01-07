РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:09, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Детские сады в Мангистауской области работают в штатном режиме

    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 6 января все социальные объекты Мангистауской области работали в штатном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    В частности, функционируют медицинские центры, больницы, поликлиники, центры культуры, библиотека и музей.

    Дошкольные организации также принимали детей.

    Коммунальные службы региона обеспечивают бесперебойное обслуживание населения.

    Напомним, 5 января 2022 года Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мангистауской области введен режим чрезвычайного положения. В регионе действует комендантский час.

    Отметим, чрезвычайное положение объявлено на всей территории Казахстана.


    Теги:
    Регионы Казахстана Образование ЧП-2022 Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!