Детские сады в Мангистауской области работают в штатном режиме

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 6 января все социальные объекты Мангистауской области работали в штатном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В частности, функционируют медицинские центры, больницы, поликлиники, центры культуры, библиотека и музей.

Дошкольные организации также принимали детей.

Коммунальные службы региона обеспечивают бесперебойное обслуживание населения.

Напомним, 5 января 2022 года Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мангистауской области введен режим чрезвычайного положения. В регионе действует комендантский час.

Отметим, чрезвычайное положение объявлено на всей территории Казахстана.